火災や風水害から伊勢神宮を守るために活動している「神宮消防」が29日、一般の出初式（でぞめしき）にあたる出初式（ではじめしき）を行いました。神宮消防は、伊勢神宮や神宮林を守ろうと1882年、明治15年12月に結成された自衛消防組織で、出初式には神宮消防組や神宮衛士ら約50人が参加しました。式では、久邇朝尊大宮司から長年にわたって神宮消防で活動する4人に表彰状が贈られました。そして、原政美警衛部長が今年は第一次