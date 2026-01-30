言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、歴史、心理学、美容、そして植物学と、非常に多岐にわたるジャンルから言葉をピックアップしました。ひらめきだけでなく、少しの知識も試される問題です。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□てかばい□□へ□□ぷれー□□なろヒント：メキシコの古代文明の名前が入っています答えを見る↓↓↓↓↓正解