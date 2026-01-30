中国商務部の何詠前報道官は、1月29日の定例記者会見で記者から、米国通商代表が先ごろダボスで、今後開催される可能性のある中米首脳会談に先立ち、中米双方が新たなラウンドの経済と貿易の交渉を開始する機会があるとの見方を示したことについての、商務部としての見解を求められました。何報道官はこの件について、「2025年には中米両国の首脳による戦略的けん引により、双方が平等、尊重、互恵の精神を堅持し、5回にわたる経済