中国メディアの第一財経は29日、日本の自動車メーカー各社が発表した販売台数で、スズキが僅差で日産を上回り、新たに日本の自動車メーカートップ3の一角に入ったと報じた。報道によると、2025年の世界販売台数で、トヨタ（グループ）は前年比4．6％増の1132万2575台となった。前年比増は2年ぶり。トヨタ単体では3．7％増の1053万6807台だった。記事は、トヨタの成長をけん引したのは北米市場だったとし、同市場の販売台数が前年比