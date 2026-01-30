三重県松阪市の地域活性化に役立ててもらおうと、市内で発電した電気を公共施設に供給している「松阪新電力」が29日、市に対して寄付金を贈りました。松阪新電力はエネルギーの地産地消などを目指して、松阪市と東邦ガス、地域の金融機関が共同で設立し2018年から市内の公共施設へ電力を供給しています。この日は、松阪新電力の鈴木賢一代表取締役らが市役所を訪れ「今後も寄付金の活動を通じてエネルギーの地産地消による地域振興