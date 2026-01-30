【資料】県警通信指令課 去年１年間に県警が１１０番通報を受けた件数は１４万５３７件で、統計史上最も多くなりました。 県警が去年１年間に受理した１１０番通報の件数は１４万５３７件で、前の年より１９１２件増えました。５年連続の増加で、統計を取り始めた１９９６年以降最多となりました。県警通信指令課によりますと、刑法犯の認知件数や交通事故の増加が要因とみられています。 内訳は事故や違反などの「交通関