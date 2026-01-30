アルビレックス新潟は１月30日、FW谷口海斗がオーストラリアのセントラルコースト・マリナーズFCへ完全移籍すると発表した。三重県出身の谷口は、1995年９月７日生まれの30歳で、四日市中央工高、岐阜経済大を経て、2018年にいわてグルージャ盛岡でプロキャリアをスタート。その後、ロアッソ熊本でのプレーを経て21年、新潟に加入。昨シーズンはJ１で28試合に出場し、２得点を記録した。リーグ戦の通算成績は、J１で83試合出