ブルっと震える朝となりました。近畿地方では、けさの最低気温が最も寒い時期を下回るところが相次ぎ、奈良市ではマイナス１．５℃を記録、大阪・堺市でもきのうより３度以上低い氷点下を記録するなどするなど、厳しい寒さとなっています。近畿北部を中心に雪が降っていて、きょう夕方にかけて積雪や路面の凍結による交通障害に注意が必要です。■３０日午前５時現在の積雪深（アメダス速報値）香美町兎和野高原：１３１センチ