◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル＝１着馬にフェブラリーＳの優先出走権）枠順が１月３０日、発表された。２年前の勝ち馬でダート１４００メートルでは３着以内を外したことのないエンペラーワケア（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は５枠９番に決定した。キャリア１１戦全て３着内で重賞初挑戦のウェイワードアクト（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父マクレーンズミュー