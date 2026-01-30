句点と読点を使いこなす -【「、」でつなぎすぎない】 ＜文章カアップのポイント＞・「、」だけではなく、「。」も上手に使うことでまとまりのよい文にする。・１文ごとに伝える情報を分けるとよい。 意味のまとまりごとに「。」で区切る NGには次のような欠点があります。①文が長すぎるため、１つの文の中で話題が何度も変わる。②インド料理については、書き手が個人的に興味を持っただけであり、