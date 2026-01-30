兵庫県の名品を“物語”とともに全国へ。同県と通販大手「フェリシモ」（神戸市中央区）は、県公式オンラインショップ「HYOGOSSIMO（ひょうごッシモ）」を29日、開設した。県内100社を超える事業者が参加、多彩な地域産品の販売拠点としてだけでなく、作り手の思いや生産地についても発信していく新たな取り組みだ。同日、フェリシモ本社で記者発表会が開かれた。兵庫県公式オンラインショップ「HYOGOSSIMO（ひょうごッシモ）」