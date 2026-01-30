ジョンソン下院議長政府閉鎖回避「確信持てない」下院は月曜日まで休会 米下院は先週、歳出法案を可決し休会中。ジョンソン下院議長が採決のために議員を急きょ召集する可能性は低いという。 米共和党のジョンソン下院議長は、下院は月曜日まで休会中であり法案を可決するために週末に議員を召集することは難しいだろうと語った。閉鎖を回避できるか「確信は持てない」 政府は土曜日の朝に短期的な資金不足に直面する可