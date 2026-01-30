マッチングアプリで接触した女性を自身が働く店に勧誘したとして、警視庁は30日までに、風営法違反の疑いで、東京・歌舞伎町のホストの男（27）を逮捕した。アプリを悪用したホストクラブの勧誘を客引き行為として摘発するのは全国初。