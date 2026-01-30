JR上野駅で架線が断線した影響で、午前9時50分現在、常磐線などで運転の見合わせが続いています。きょう午前中いっぱいは運転再開できない見込みだということです。JR東日本によりますと、きょう午前7時前、運行司令所のモニターに上野駅で停電を知らせる表示が出て電車が走行できなくなりました。係員が確認したところ、架線が断線して停電したということで常磐線や宇都宮線、高崎線で運転を見合わせました。およそ1時間後に宇都