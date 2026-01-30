株式会社ハシモトは2026年1月28日、ランドセルブランド「フィットちゃん」の2027年度入学向け新作モデル第2弾を公開した。2026年2月5日より販売を開始する。 新色としてキャンディピンク、かわいらしいデザインのクロ、ロイヤルブルーを追加し、カラー選択の幅を広げた。 さらに、桜と和柄をモチーフにした「はなえみ」、取り外し可能な立体リボンを装備した「シェルール」、2026年度人気モデル「ミオコ