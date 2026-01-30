キオクシアホールディングスは急伸し２万円台に突入。その後２万１０００円台に水準を切り上げ、新値追いの展開となっている。同業の米サンディスク＜SNDK＞が現地時間２９日の取引終了後、２５年１０～１２月期（２６年度第２四半期）の決算を発表。売上高は前年同期比６１％増の３０億２５００万ドル、営業利益は同５．５倍の１０億６５００万ドル、１株利益（希薄化後）は５．１５ドル（前年同期０．７２ドル）と