ドリコムが大幅続伸している。２９日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高１３３億１００万円（前年同期比６２．２％増）、営業利益９６００万円（前年同期２６００万円の赤字）となり、上期までの営業赤字から黒字転換したことが好感されている。 １周年を迎えた自社配信タイトル「ＷｉｚａｒｄｒｙＶａｒｉａｎｔｓＤａｐｈｎｅ」が周年イベントの最大化への取り組みなどが奏