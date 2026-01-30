３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円５０銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭弱のドル高・円安となっている。 ２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円１１銭前後と前日に比べ３０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。金など貴金属相場の下落で投資家心理が冷え込み１５２円６８銭まで軟化する場面があったものの、ドルは売り一巡後に下