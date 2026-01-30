石油関連株が高い。ＩＮＰＥＸや石油資源開発、ＥＮＥＯＳホールディングスが値を上げている。２９日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の３月限が前日比２．２１ドル高の１バレル＝６５．４２ドルと上昇。一時６６．４８ドルと昨年７月以来、約半年ぶりの水準に上昇した。トランプ米大統領がイランの反政府デモ支援のため、治安部隊や指導者を標的にした攻撃を含めたさま