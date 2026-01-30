「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１０時現在で、ＳＣＲＥＥＮホールディングスが「売り予想数上昇」で３位となっている。 ３０日の東京市場で、スクリンは反発。ただ、２８日につけた上場来高値２万９９０円まで一気に駆け上がったことから高値警戒感もあるようで、それが売り予想数上昇につながっているようだ。 なお、同社はきょうの取引終了後に２６年３月期第３四半