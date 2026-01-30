小森コーポレーションがマドを開けて急反発し、昨年来高値を更新した。同社は２９日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１１．１％増の８５３億３７００万円、経常利益は同２．０倍の７９億８７００万円となった。通期計画に対する進捗率は約９０％となっており、業績の上振れを期待した買いが入ったようだ。証券印刷機と大型オフセット印刷機による