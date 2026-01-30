エクサウィザーズが大幅反発している。この日、ＩＴコンサルティングファームのＤｉｒｂａｔｏ（東京都港区）と業務提携契約を締結したと発表しており、好材料視されている。エクサウィザーズが保有するＡＩ／ＡＩエージェント開発技術やＡＩプロダクト、ＡＩエージェント構築・導入・活用に関する実践的ノウハウと、Ｄｉｒｂａｔｏが持つ顧客課題への深い理解と実装力を掛け合わせることで、戦略