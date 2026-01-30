ファジアーノ岡山は30日、法政大MF小倉幸成(2年)が2028年1月から加入することで内定したと発表した。小倉は強力なミドルシュートと闘争心あふれるプレーが持ち味。鹿島アントラーズの育成組織出身で、高校時代はクラブ伝統の40番を背負ってキャプテンも担当している。法政大では昨年の関東大学リーグ2部で15試合に出場して1部復帰に貢献した。24年からはロサンゼルスオリンピック世代の代表に継続して選出されており、昨年の