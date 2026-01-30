東京都内で開かれた経団連の「労使フォーラム」＝30日午前経団連は30日、経営側と労働組合が春闘の課題を話し合う「労使フォーラム」を東京都内で開いた。経団連と連合の両トップは物価高を上回る安定的な賃金引き上げの必要性を共有しており、連合が中小企業を含め5％以上を目指す賃上げ率の確保に向け議論を加速させる。経団連の筒井義信会長は、基本給を底上げするベースアップ（ベア）の検討を「賃金交渉の標準」と位置付