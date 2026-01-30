WOWOWと三井不動産は1月31日と2月1日、テニスの全豪オープン男女シングルス決勝のライブビューイングを、室町三井ホール&カンファレンスで共同開催する。WOWOWと三井不動産の初となるコラボレーション企画同イベントは、WOWOWと三井不動産の初となるコラボレーション企画。テニス四大大会のひとつ「全豪オープンテニス」のクライマックスでもある男女シングルス決勝(1月31日／女子、2月1日／男子)のライブビューイングを、2日