TBSの江藤愛アナウンサー（40歳）が、1月30日放送の情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。番組の曜日レギュラーを務めていた日向坂46・松田好花の卒業セレモニーを配信で視聴したと明かし、「これからの活躍が広がっていくところ、本当に楽しみにしています」とエールを送った。番組内で松田の卒業セレモニーのニュースが紹介されると、江藤アナは「このちゃん、本当におめでとう。お疲れさま。私も昨日、配信見ていたんですけど