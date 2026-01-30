韓国のダンスユニット「CLON」出身の歌手ク·ジュンヨプが他界した妻の徐熙媛（バービィー・スー）さんを偲ぶために自ら製作に携わった彫刻像が完成したというニュースが伝えられた。故人の1周忌を迎え、追悼の意を込めた除幕式が開かれる予定だ。28日、台湾ETトゥデイによると、ク·ジュンヨプが自身がデザインした徐熙媛さんの記念彫刻像が最近完工し、故人の1周忌に当たる2月2日に除幕式を行う。報道によると、彫刻像は