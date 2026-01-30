中国のある農家で飼われていた子羊が、販売のため市場に出されたが、購入者が近づこうとすると突然倒れて死んだふりをし、オンラインで話題となった。29日、香港サウス・チャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、今月13日、中国北西部・寧夏省に住む農家の金小林さんが、生後10日の子羊4匹を売るため市場に連れて行った。3匹は1匹あたり420元（約1万円）で売れたが、残りの1匹は奇妙な行動を見せた。羊を買おうとする人が近