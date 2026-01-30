レゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて、子どもの門出を「おめでとう」の言葉で祝う「レゴランド(R) で春のお祝いパーティー」を開催。家族で過ごす特別なひとときで、“家族みんな、笑顔満開”になれる季節のイベントです☆ レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「レゴランド(R) で春のお祝いパーティー」 開催期間：2026年3月13日(金)〜5月10日(日)会場：レゴランド(R)・ ジャパンイベントエリア他内容：シーズ