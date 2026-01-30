２９日、中英企業家委員会会議の閉幕式であいさつする李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京1月30日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は29日午後、北京の人民大会堂で英国のスターマー首相と中英企業家委員会会議の閉幕式に出席し、それぞれあいさつした。２９日、中英企業家委員会会議の閉幕式であいさつする李強総理。（北京＝新華社記者／丁海濤）