北海道せたな町の漁港で続けられる捜索活動＝30日午前8時51分（共同通信社ヘリから）北海道せたな町で29日に4人乗り漁船が遭難したとみられる事故で、第1管区海上保安本部（小樽）は30日午前、周辺で乗組員の沢谷大史さん（48）を発見したと明らかにした。心肺停止の状態。出港した漁港付近には漁船の船名が書かれた木片などが漂着しており、海保などは他の3人の捜索を続けている。海保によると、漁船はひやま漁協瀬棚支所所属