記事のポイント消費者は膨大なヘルスデータを持つが、分散する情報の統合と全体像の把握を求めている状況だOpenAIは「ChatGPT Health」を公開し、医療記録や機器データの統合管理に乗り出した競合もひしめくなか、サイバーセキュリティやAIの誤回答への対策が普及のカギとなるだろうウェルネスに関心の高い消費者は、膨大な量のヘルスデータを保有している。スマートフォンやヘルス＆フィットネスアプリから収集されるインサイトに