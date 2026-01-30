ダイソーでまたしても優秀なお財布を発見！「今日はいつものお財布だとちょっとかさばる…」「荷物はできるだけ軽くしたいし、バッグの中もすっきりさせたい！」そんなときにピッタリなお財布です。スリムで軽いから持ち運びに便利◎必要最低限のカードやお金を入れられる仕様で使いやすいですよ。さらにコスパも抜群です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ウォレット価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード