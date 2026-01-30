◆【根津】都心の隠れ家台湾茶専門店で日常の中の非日常を味わう。自分で淹れるスタイルで新たなお茶体験をじっくりとお茶時間を楽しめる台湾茶専門店が移転オープン！お茶の種類や茶器によって変わる味わいや、自分と向き合える時間を存分に楽しんで。上質な台湾茶は少量の熱湯で繰り返し淹れる。茶葉の種類にもよるが、平均6煎ほど楽しめるのんびり気ままに私だけの台湾茶時間2025年6月に経堂から根津へ移転した台湾茶専門店・