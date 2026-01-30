奈良県大和高田市で、メンズエステ店を装い違法に性的サービスを提供したとして、経営者ら男女４人が逮捕されました。風営法違反の疑いで逮捕されたのは、大和高田市のメンズエステ店「ＲＵＳＨ」の経営者・水井庸輔容疑者（４３）と従業員の女３人（３０〜４０代）です。警察によりますと、水井容疑者らはおととし１０月から去年１１月にかけて、店内で複数の男性客に性的サービスを違法に提供した疑いがもたれています。