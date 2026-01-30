第1ラウンド、10番でティーショットを放つ松山英樹。8アンダーで3位＝トーリーパインズGC（共同）【ラホヤ（米カリフォルニア州）共同】米男子ゴルフのファーマーズインシュアランス・オープンは29日、カリフォルニア州ラホヤのトーリーパインズGCの2コース（パー72）で第1ラウンドが行われ、松山英樹は64で回って3位と好発進した。首位と2打差。中島啓太と久常涼はともに69の41位で、平田憲聖は70の55位。75の金谷拓実は123位