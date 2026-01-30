『シークレット・オブ・シークレッツ』この記事の画像を見る『ダ・ヴィンチ・コード』で知られるダン・ブラウン、9年ぶりの新作『シークレット・オブ・シークレッツ』。日本語版ダン・ブラウン作品として史上最速での刊行となった裏には、前代未聞の制作環境で仕事に挑んだ翻訳者たちがいた。その過程を克明に記した「監禁された翻訳者の手記」は業界内外から大きな注目を集めたが、実は翻訳者は解放後、プラハに飛んでい