米女子ゴルフツアーの開幕戦「ヒルトン・グランドバケーションズ」初日（２９日＝日本時間３０日、フロリダ州オーランドのレイクナノゴルフ＆ＣＧ＝パー７２）、過去２年間の優勝者で競う大会で２年ぶりの参戦となった畑岡奈紗（２７＝アビームコンサルティング）は７バーディー、１ボギーの６６で回り、６アンダーで単独首位に立った。ホステスプロの畑岡は１番パー４で幸先良くバーディーを奪うと、前半を２アンダーとして後