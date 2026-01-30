高橋文哉さん（左）と天海祐希さん= junko撮影直木賞作家・東野圭吾さんのファンタジー小説『クスノキの番人』（実業之日本社文庫刊）がアニメーション映画化され、1月30日から公開されます。不思議な言い伝えがあるクスノキの番人を託された青年の行く末を描いた本作で、主人公・直井玲斗の声優を務めた高橋文哉さんと、玲斗の伯母・柳澤千舟の声優を務めた天海祐希さんにお話を聞きました。（文：根津香菜子写真：junko）あ