2025年12月に公開された主演映画、劇場版「緊急取調室 THE FINAL」が話題の天海祐希。そしてNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」での織田信長役が評判の小栗旬。卓越した演技力を誇る2人の名優が共演した作品が、2014年のスペシャルドラマ「お家さん」(読売テレビ)だ。本作は、明治から昭和初期という激動の時代を背景に、神戸の巨大商社「鈴木商店」の女主人・鈴木よねと、その商売を支えた番頭・金子直吉の生涯を描いた歴史ドラマ。天海