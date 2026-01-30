ロッテがソトのチームキャプテン就任を発表ロッテは30日、ネフタリ・ソト内野手が今季のチームキャプテンに就任したことを発表した。助っ人では異例の就任となる。ソトは29日に羽田空港着の便で来日。昨季最下位のロッテが上位進出へ、新しい一手を打った。ソトは球団を通じて「チームの勝利に最大限貢献し、最高のシーズンを送りたいです。チームとして必ず優勝するという目標をみんなで持ち、しっかりと良い準備をキャンプか