【GRAND HEROES CROSSOVER FES】 イベント実施期間：2026年1月30日～2026年3月23日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-1） BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-105 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女Ver.）」を公開した。1月30日より「TAMASHII NATIO