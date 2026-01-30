ソフトバンクの小久保裕紀監督、城島健司CBOら、フロント、首脳陣、選手、スタッフが３０日、福岡市内の筥崎宮を訪れて必勝祈願を行った。昨季は日本シリーズ優勝に輝いたが、指揮官は「一回、チームを壊す」と宣言。リーグ３連覇＆連続日本一が懸かる今季は「全新」をスローガンに掲げ、２月１日のキャンプからスタートを切る。