植物由来成分と先進のスキンケア技術を融合した、シスレーの“ボタニカル メイクアップ”。肌へのやさしさと美しさを両立するその哲学は、リップメイクにも息づいています。今回、唇をケアしながら洗練された表情を引き出す2つの人気リップアイテムに新色が仲間入り。軽やかさの中に深みを秘めたカラーが、日常から特別なシーンまで大人の魅力を引き立てます♡ 透明感と艶をまとう新ルージュ フ