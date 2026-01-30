第1管区海上保安本部（小樽）によると、30日午前7時45分ごろ、北海道せたな町沖で遭難したとみられる4人乗り漁船の乗組員沢谷大史さん（48）が心肺停止の状態で見つかった。29日に連絡が取れなくなり、海保が捜索していた。