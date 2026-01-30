民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は2月6日に開会するミラノ・コルティナ五輪で、冬季大会としてはTVer単独で初となる、ほぼ全競技の無料配信を行う。【写真集カット】腹筋スゴッ！開脚してジャンプする羽生結弦開会に先立ってTVer内にオリンピック特設ページを開設し、スペシャルコンテンツを配信する。開会式前に実施され、大会の幕開けとなる競技からTVerでのライブ配信をスタートする。2024年に開催され