アメリカのトランプ大統領が主導するパレスチナ自治区ガザの「平和評議会」をめぐり、国連のグテーレス事務総長は「法的拘束力を持つ決定ができるのは安保理のみだ」と強調しました。国連グテーレス事務総長「安保理こそが、平和と安全をめぐる問題で加盟国を代表して行動する権限を与えられた唯一の機関です」国連のグテーレス事務総長は29日、記者会見でこのように述べ、安保理だけが法的拘束力を持つ決定ができ、「平和評議会