「未婚・実家暮らし」と聞くと、どのようなイメージを持つでしょうか。最近では「結婚の有無だけで人を判断すべきではない」「ひとり暮らしをせず同居したほうが合理的」といった考え方が広まりつつありますが、シニア世代の間では依然としてネガティブな印象を持つ人も少なくありません。今回は、トータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、お正月の食卓で起きたある女性の体験を通し、未婚・実家暮らしにまつわる偏見と