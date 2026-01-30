三重県内の経済情勢について、東海財務局津財務事務所は生産活動が「緩やかに回復しつつある」一方で、雇用情勢は「改善の動きに足踏みが見られる」として総括判断を「持ち直している」と9期連続で据え置きました。津財務事務所によりますと「個人消費」については、OSサポート終了に伴う駆け込み需要の影響でパソコンの売れ行きが好調だったほか、大阪・関西万博に流れていた観光客が戻ってきた影響で去年11月・12月の観光客数自