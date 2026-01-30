私はアケミ。息子のヨウスケは結婚をしていて、お嫁さんのチグサさんはとてもいい人。孫のユイカもとっても可愛いです。けれども、娘のサナがとんでもないワガママ娘に育ってしまいました。1年半前に息子家族と暮らしている二世帯同居に転がり込んできたサナは、相談もなく勝手にチワワをお迎えするし、ようやく結婚が決まって家を出て行くと思えば、今度はチワワのミカンではなく、息子夫婦が飼っていたミニチュアダックスフンド